10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска в январе проведет дни предприятий, преимущественно строительной отрасли, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

На тактих формах встреч нанимателей с соискателями рабочих мест, как дни предприятий представители организаций разных форм собственности рассказывают об условиях труда, его оплате, производимой продукции. В частности, 11 января свои вакансии представят ремонтно-строительный филиал Первомайского района ОАО "Минскремстрой" и филиал "Электромонтажстрой" ОАО "Минскремстрой". Встреча состоится в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с 10.00 до 12.00.

В то же время 16 января отдел обслуживания граждан №2 (пр-т Любимова, 14) приглашает желающих найти работу на день трех предприятий: ремонтно-строительных филиалов ОАО "Минскремстрой" Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов.

Желающие устроиться на ОАО "Камволь" смогут посетить предприятие (ул. Маяковского, 176) 23 января. И 24 января служба занятости проведет в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) сразу три дня предприятий: ремонтно-реставрационного филиала ОАО "Минскремстрой", филиала "Сантехгазмонтаж" ОАО "Минскремстрой", филиала "Завод строительных изделий" ОАО "Минскремстрой". Время этих встреч также с 10.00 до 12.00.-0-