Смоленские туристы приедут в гости в "Золотое кольцо Витебска" на Масленицу

17 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Туристы из Смоленска оценят обновленную программу "В гости в "Золотое кольцо" на Масленицу", которую разработал и представит 18 февраля культурно-исторический комплекс "Золотое кольцо города Витебска "Двина", сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.
Центральным событием двухчасового представления, рассчитанного на группу из 100 человек, станет театрализованное представление "Золотая масленица в "Золотом кольце". Гостей встретят хозяйка и четыре скомороха и станут их гидами по народным традициям праздника, которые бережно сохраняют и популяризируют сотрудники культурно-исторического комплекса. Проводить зиму и сжечь чучело им помогут артисты в образах Масленицы, Царевны Несмеяны, Кота Котофеича и Зимы, а также народный ансамбль народной песни "Сябрына".
Помимо традиционных конкурсов и обрядов гости совершат интерактивную экскурсию вглубь веков с участием клубов исторической реконструкции. На площадке комплекса туристы смогут поучаствовать в мастер-классах народных мастеров, угоститься блинами и приобрести на память сувениры.-0-
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