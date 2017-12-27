Сморгонь стала одним из центров развития Гродненской области - Кравцов

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сморгонь стала одним из центров развития Гродненской области, заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Районный центр по привлеченным инвестициям можно ставить в пример крупным городам и даже Гродно", - отметил Владимир Кравцов. В частности, в Сморгони крупный проект реализует ООО "Белагротерминал", входящее в состав международной агропромышленной группы компаний "Содружество". Речь идет о строительстве маслоэкстракционного завода по глубокой переработке семян рапса и сои. Производство продукции планируется начать уже в 2018 году. Ранее компания начала здесь реализацию проекта по созданию крупного производственно-логистического комплекса.

"Развивает и расширяет свое производство в Сморгони компания "Кроноспан", сумма инвестиций оценивается в $300 млн. Инвестор заявляет о создании целого деревообрабатывающего кластера в регионе, расширяет свою деятельность и в других районах области", - сообщил Владимир Кравцов. Кроме того, именно в Сморгони планирует создать производство хлопковой пряжи крупная узбекская компания. Благодаря этому активно развивается территория в районе проспекта Индустриального. К слову, в этом году часть важной городской магистрали была капитально отремонтирована, работы продолжатся в ближайшее время.

Владимир Кравцов отметил, что в регионе реализуется немало других важных инвестиционных проектов. В частности, в Скиделе завершаются работы по созданию нового фармацевтического производства с участием индийского капитала. Продолжается реализация проекта по созданию крупного комплекса по производству и переработке мяса индейки группы компаний ARVI (Литва) в Лидском районе.

В ОАО "Гродно-Азот" идет доработка инвестиционного проекта по созданию нового азотного комплекса. "Надеемся, что в 2018 году максимально приблизимся к решению этого вопроса, определимся с заказчиком, источником финансирования. На реализацию проекта необходимо около $1 млрд",- отметил губернатор.

Он обратил внимание, что сейчас продолжается техническая модернизация и реконструкция существующих мощностей промышленного гиганта. "В частности, строится крупный комплекс, технологический цех по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений. Он будет выпускать карбамидно-аммиачную смесь (КАС), которую активно используют наши хозяйства и которая востребована. Благодаря новому производству выпуск удобрений увеличится до 1,2 млн т в год", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что этого хватит, чтобы закрыть потребности в подобных удобрениях всего аграрного сектора страны. Стоимость проекта - около $120 млн.-0-