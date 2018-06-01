Смотровую площадку с видом на исторический центр открыли в Гродно

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Смотровая площадка с видом на исторический центр открылась сегодня на высоком берегу Немана в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие новой площадки стало подарком городу к XII Республиканскому фестивалю национальных культур, который проходит в эти дни. На высоком холме по улице Дарвина на левом берегу Немана появились удобные лавочки, озеленение и яркая ротонда, крыша которой выполнена в виде цветка - символа фестиваля.

Отсюда открывается вид на Старый и Новый замки, храмы города, исторические здания, долину Немана.

Андрей Жук

"Это только начало масштабных перемен здесь. Будет дальше развиваться сквер, появятся интерактивные объекты, малые архитектурные формы, информационные материалы. Мы благодарны коммунальным предприятиям города, которые в короткие сроки разработали и реализовали проект смотровой площадки", - отметил во время церемонии открытия нового объекта первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. В ближайшее время здесь будет установлен стационарный бинокль, который поможет туристам в подробностях рассмотреть архитектурные жемчужины областного центра.

На днях на противоположном берегу Немана по просьбе представителей бизнеса городом был оборудован причал для маломерных судов. Здесь уже начало работать водное такси.

На протяжении XII Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно запланировано еще несколько открытий. В частности, 1 июня рядом с гродненскими замками будет открыт памятник легендарному полководцу князю Давыду Городенскому.

В парке им. Жилибера неподалеку от Театра кукол установят тематическую механическую диораму. На ней будут размещены 12 фигурок, которые будут якобы гулять по фестивальным улицам в музыкальном и световом сопровождении. 2 июня откроется культурно-выставочный центр "Фестивальный". Разместится он на улице Тельмана в центре старого города. В числе других там организуют экспозицию, посвященную фестивалю национальных культур.-0-

Фото Леонида Щеглова