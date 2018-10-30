Снег с минских улиц будут вывозить на десять площадок

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с минских улиц предстоящей зимой будут вывозить на десять площадок. Будет также работать снегоплавильный пункт, сообщил журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Лукашенко, в "Горремавтодоре" утвержден комплекс специальных мер по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019. Разработан план организационно-технических мероприятий, созданы комиссии по координации предзимних подготовительных работ. В их числе ремонт покрытий улично-дорожной сети города, заготовка противогололедных материалов, подготовка спецмашин и др.

В частности, "Горремавтодор" планирует заготовить 54,8 тыс. т песко-соляной смеси. Для работы в зимний период предприятия объединения располагают 784 единицами спецтехники, уточнил Олег Лукашенко. Полная готовность подвижного состава будет обеспечена до наступления отрицательных температур. На сегодня готовность специализированной техники составляет 80%. Для обеспечения безопасного бесперебойного движения транспорта выполнен текущий ремонт на площади 384 тыс. кв.м.-0-