Снегопад не застал дорожников Минска врасплох

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 390 единиц спецтехники задействовано на расчистке улиц Минска от снега, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко.

"Мы работаем в штатном режиме, погодные условия обычные для зимы, мы к ним готовы. Это не то что в Москве, которую недавно действительно замело. У нас выпало около 6-7 см осадков, это не обильный снегопад", - пояснил Олег Лукашенко.

Ресурсы ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" и районных подразделений задействованы на расчистке не только транспортных артерий, но и пешеходных дорожек, остановочных пунктов, наземных и подземных переходов. Кроме техники на улицах работают почти 680 уборщиков территории. С самого утра для борьбы с гололедом на тротуары и проезжую часть израсходовано 392 т галита марки А и 367 т песко-соляной смеси. Олег Лукашенко обратился к автомобилистам с просьбой не мешать работе дорожников, паркуясь не по правилам или вклиниваясь в колонны идущей по улице снегоуборочной техники.

Когда снегопад закончится, дорожники займутся вывозом убранного снега на полигоны и снегосплавной пункт.-0-