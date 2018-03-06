6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снегоплавильный пункт Минска за минувшие сутки растопил примерно 9 тыс. куб.м снега, установив рекорд, сообщили БЕЛТА в УП "Минскводоканал".

"Вчера был отмечен своеобразный рекорд для объекта УП "Минскводоканал" по объему принятого и растопленного снега за сутки с утра воскресенья 4 марта по утро понедельника 5 марта. Но и это не предел, - отметили на предприятии. - Сводка данных за последние сутки (с утра понедельника 5 марта по утро вторника 6 марта) показывает новый рекорд: принято 720 самосвалов, что фактически составляет двойную проектную производительность станции".

Дорожные службы и коммунальщики Минска все воскресенье сражались с последствиями зимней стихии и расчищали дороги и дворы столицы. За сутки было принято 600 машин, которые привезли примерно 7 тыс. куб.м снега. Это в 1,7 раза превышает проектную мощность станции. Вереницы самосвалов продолжают тянуться с транспортных артерий города к спегоплавильне до сих пор.

Первый в Беларуси снегоплавильный пункт расположен по ул. Машиностроителей в минском микрорайоне Чижовка, проектная производительность составляет 5 тыс. куб.м в сутки, или свыше 330 МАЗов с объемом кузова 15 куб.м (14 машин в час). Для утилизации снега используются термические ресурсы городской канализации. Сюда свозят снег из Ленинского, Партизанского и Заводского районов.-0-