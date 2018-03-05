Снежную бабу высотой почти 4,7 м слепили в Мозырском районе

5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Снежную бабу высотой почти 4,7 м слепили в деревне Нагорные Мозырского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Козенском сельском Совете депутатов.

Идею вылепить снежного великана предложил депутат сельсовета, заместитель директора Мозырского драматического театра имени И.Мележа Иван Бойко. В процесс создания активно включились соседи, внуки инициатора. Сельчанам понадобилось шесть часов, чтобы на улице появилась снежная баба Василиса. Ее рост почти 4,7 м. Для гигантской зимней красавицы подобрали наряд с элементами национального костюма и красной шляпой. "Уже на протяжении нескольких лет, если выпадает снег, мы выходим на улицу и лепим снеговиков. Однако Василиса самая высокая среди всех. Она уже стала настоящей местной достопримечательностью", - поделился Иван Бойко.

Впереди длинные выходные, и, если позволит погода, рядом с Василисой появится еще несколько снежных скульптур, которые так же будут радовать детвору и взрослых.

К слову, как отметили в сельсовете, Иван Бойко выступает идейным вдохновителем и многих других акций и мероприятий. К примеру, летом здесь по инициативе депутата планируют провести день деревни, посвященный Году малой родины. Пока программа праздника еще верстается, но организаторы обещают колоритные подворья, интересные конкурсы, театрализованные действа, дегустации и т.д.-0-