Снимать стресс и делать игрушки из носков научат на фестивале в Могилевской области

19 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Агроусадьба "Серая шейка" (Могилевский район) 23 сентября станет центром проведения республиканского фестиваля с участием пожилых людей "Креативный возраст" в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусском общественном объединении "Отдых в деревне".

Фестиваль, приуроченный ко Дню пожилого человека и Году малой родины, 23 сентября с 11.00 до 18.00 будет проходить в семи регионах Беларуси на базе агроусадеб. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам людей третьего возраста в сельских регионах и вовлечение их в творческую деятельность.

Программа мероприятия в "Серой шейке" включает тренинги и мастер-классы: кулинарных, по традиционным ремеслам, здоровому образу жизни. Будут работать развлекательные и обучающие тематические зоны. К примеру, в тематической зоне "ЗОЖ" проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе, обучению навыкам первой помощи, научат избавляться от стресса и способам снижения массы тела. На площадке "Бабушкин сундук" состоится знакомство с местными артефактами, историями, легендами, пройдет литературная гостиная, научат делать кукол-мотанок и игрушки из носков и варежек. В фуд-корте от агроусадеб гостей будут угощать ухой, шурпой, вкусными блинами и пирогами с различными начинками.

"Поскольку наша агроусадьба входит в туристический кластер "Край животворных криниц", мы презентуем для пожилых людей экотуры в различные районы области с посещением знаковых животворных криниц, - отметила хозяйка Светлана Маханькова. - Будем угощать гостей живой водой из знаменитой Полыковичской криницы (памятник природы республиканского значения), которая находится недалеко от усадьбы. Желающие смогут сами посетить это знаковое место, которое до сих пор является своеобразным центром духовной и культурной жизни Могилевского района".

На празднике ожидается много музыки и песен, а танцевальная программа будет включать как современные, так и бальные танцы. Вход свободный.

"Этим мероприятием мы хотим показать огромный потенциал людей "возраста счастья". На фестивале они поделятся своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом. Наша цель - показать, что люди третьего возраста востребованы в современном обществе, могут жить яркой и наполненной жизнью, найти новые увлечения, создать свой бизнес, проводить время с пользой и удовольствием", - отметили в общественном объединении.

Организатором фестиваля является Белорусское общественное объединение "Отдых в деревне" при поддержке Белорусского общества Красного Креста, Министерства труда и социальной защиты и Министерства информации Беларуси.-0-