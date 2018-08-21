Снимки и коллажи из дембельских альбомов представят на выставке в Могилеве

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Фотопроект "Дембельский альбом" открывается 27 августа в выставочном зале музея этнографии Могилева , сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке представят снимки и коллажи из дембельских альбомов 1960-1980-х годов членов трех творческих коллективов - НФК "Минск", "Студия 3plus" и НФК "Радуга" (Могилев). Также в экспозицию войдут альбомы могилевчан, проходивших срочную службу в разных регионах Советского Союза и странах социалистического лагеря, плакаты из фондов Могилевского областного краеведческого музея им. Евдокима Романова.

"Мода на такие альбомы появилась в СССР в 1960-е годы. Естественным было желание оставить память о годах службы. У каждого уважающего себя дембеля обязательно должен был быть такой альбом, и лучше всего, чтобы он был сделан своими руками", - отметили собеседники.

Альбомы представляют ценность не только для личной и семейной истории, но и для военной тоже, поскольку являются материальными свидетельствами той эпохи. Они рассказывают и о развитии любительской черно-белой фотографии.

Выставка будет работать до 25 сентября.-0-