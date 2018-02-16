Снижение тарифов службы такси 135 сделает услугу конкурентоспособной - транспортники

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение тарифов службы такси 135 вызвано снижением количества заказов и позволит компании привлечь новых клиентов, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

"Для привлечения клиентов диспетчер такси 135 объявил о снижении тарифа за 1 км пробега до Br0,55. Аналогичные тарифы использует большинство диспетчеров такси Минска. Принятые меры позволят воспользоваться услугами по перевозке пассажиров автомобилями-такси наибольшему количеству горожан и гостей столицы", - отметили на предприятии.

Всего диспетчер такси 135 (СП ООО "Корис - Гуард" и ООО "Городское такси") обслуживает 1,3 тыс. автомобилей-такси. В месяц они выполняли около 240 тыс. заказов, однако с приходом на рынок других диспетчеров такси и электронных информационных систем, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, количество заявок стало постоянно снижаться и в январе текущего года составило 170 тыс.

Основной причиной неконкурентоспособности диспетчера такси 135 являлся высокий тариф на услуги (Br0,7 за 1 км пробега), тогда как у конкурентов он был значительно ниже. Например, в "Такси Алмаз 7788" - Br0,55, Uber - Br0,37, "Яндекс такси" - Br0,4.-0-