Собаки в свадебных и праздничных костюмах прошлись по Гродно

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Собаки в свадебных и праздничных костюмах прошлись по центру Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким необычным образом в Гродно решили привлечь внимание общества к проблеме беспризорных животных. Инициаторами акции выступили зоозащитная организация "Преданное сердце" и гродненский кинологический областной центр "Сатурн".

"Зачастую беспризорные животные на улице - это бывшие домашние питомцы, которых выбросили нерадивые хозяева. Наша цель - призвать людей быть ответственными за своих любимцев. Мы часто участвуем в подобных акциях, прививаем этику содержания, разведения собак, правильного отношения к ним", - рассказала руководитель центра Анжелика Сиднева.

Акцию решено было оформить в стиле свадьбы. Женихом и невестой стали собаки Бася и Гретта. Они "познакомились" еще на улице, потом оказались в одном вольере в приюте "Преданного сердца". И сейчас собаки встречаются, так как их хозяева дружат. К свадебному шествию присоединились гости в национальных костюмах, одна пара молодоженов. Свадьба прошла по центру города с плакатом, призывающим не оставлять своих питомцев.

"Многие оставленные хозяевами кошки и собаки погибают на улице, собираются в агрессивные стаи. Они должны быть выловлены и усыплены в соответствии с законодательством", - отметил PR-консультант мероприятия Михаил Лис. Решением проблемы, по словам организаторов акции, могло бы стать обязательное чипирование или клеймение животных, а также привлечение к ответственности хозяев, выбрасывающих питомцев на улицу.-0-

Фото Сергея Гаврицкого