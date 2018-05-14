Собаки в свадебных нарядах пройдут по центру Гродно в поддержку безпризорных животных

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Собаки в свадебных нарядах пройдут по центру Гродно во вторник, 15 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА PR-консультант мероприятия Михаил Лис.

Акцию, цель которой - привлечение внимания общества к проблеме беспризорных животных, проводят зоозащитная организация "Преданное сердце" и кинологический клуб "Сатурн".

"Во время парада импровизированные жених и невеста, а также десяток гостей пройдут парадом от загса по улице Виленской до сквера на Советской площади, где состоится фотосессия. Одеты собаки будут в праздничные наряды. У животных будет табличка с призывом к владельцам животных не оставлять своих питомцев", - рассказал Михаил Лис.

Женихом и невестой выступят собаки Бася и Гретта. Они "познакомились" еще на улице, потом оказались в одном вольере в приюте "Преданного сердца". Сейчас собаки также встречаются, так как их хозяева дружны между собой.

Беспризорные кошки и собаки - это зачастую животные, которых выбросили нерадивые хозяева. "Многие оставленные хозяевами кошки и собаки погибают на улице, превращаются в агрессивные стаи, они должны быть выловлены и усыплены в соответствии с законодательством", - отметил Михаил Лис.

Решением проблемы, по словам организаторов акции, могло бы стать обязательное чипирование или клеймение животных, а также привлечение к ответственности хозяев, выбрасывающих питомцев на улицу.-0-