Собранные на "Брестмаше" автомобили сойдут с конвейера в декабре

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Собранные в ОАО "Брестмаш" автомобили сойдут с конвейера до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализуют компания JAC Motors из китайской провинции Аньхой и холдинг "БелавтоМАЗ", в который входит "Брестмаш". Согласно договору, представители КНР предоставляют комплектующие, в Бресте проводятся сборка автомобилей и их тестирование. Дальнейшая реализация будет проводиться под мазовским брендом. "Первые машинокомплекты уже в пути. Ожидается, что в конце октября они прибудут в Брест. Уверены, что в этом году соберем около 50 машин - это микроавтобус на 16 посадочных мест и грузовой автомобиль-фургон. В год планируется собирать около 2 тыс. единиц транспорта", - отметил Андрей Клец. Он добавил, что первые автомобили сойдут с конвейера в декабре.

На "Брестмаше" под линию сборки выделен отдельный цех. Сейчас там завершается ремонт. Все работы ведутся по утвержденному графику. "Компания JAC заявила об интересе совместного с "Брестмашем" производства малотоннажных автомобилей два года назад. Надеемся, что сотрудничество будет эффективным", - сказал зампредседателя облисполкома.

Брестская область и провинция Аньхой год назад заключили договор о сотрудничестве. Стороны нацелены на расширение и укрепление связей. В частности, в плане экспорта белорусского продовольствия. "Наши предприятия уже поставляют в Китай продукцию, но пока не сотрудничают с компаниями провинции Аньхой. Уверен, что эти контакты будут если не в этом году, то в следующем. В ноябре представители Брестской области будут участвовать в выставке импорта в КНР. Будет представительная делегация, готовятся к подписанию новые контракты в различных сферах: машиностроении, пищевой, химической промышленности и другие направления", - резюмировал Андрей Клец.-0-