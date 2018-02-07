Содействие в трудоустройстве граждан является приоритетной задачей местной власти - Анатолий Лис

7 февраля, Береза /Корр. БЕЛТА/. Содействие в трудоустройстве граждан является приоритетной задачей органов местной власти. Об этом заявил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время выездного приема граждан в Березовском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На личный прием к губернатору обратилась жительница пригорода Белоозерска. Она оказалась в трудной жизненной ситуации, кроме того, после окончания отпуска по уходу за ребенком не может трудоустроиться. "Ищу работу, но не могу найти. По образованию я экономист-маркетолог. По такой специальности трудоустроиться в Белоозерске сложно. Поэтому я обратилась на прием, чтобы мне оказали содействие в трудоустройстве", - рассказала женщина. Анатолий Лис поручил районной службе занятости помочь молодой маме с поиском нового места работы. Он подчеркнул, что содействие в трудоустройстве является приоритетной задачей местных органов власти.

По оперативным данным, в Березовском районе в качестве безработных зарегистрирован 171 человек. При этом наниматели заявили о наличии 201 вакансии. Также в текущем году в райцентре и сельских населенных пунктах планируется создать 150 новых рабочих мест. "Мы предлагаем разные варианты: от трудоустройства на предприятия до самозанятости. Серьезно работаем по разным направлениям. В первую очередь оказываем содействие в открытии частного бизнеса. Также привлекаем в район международную техническую помощь. Оформили шесть проектов, которые предполагают создание новых рабочих мест", - подчеркнул заместитель председателя Березовского райисполкома Евгений Тарасюк.

На прием к председателю облисполкома сегодня обратились семь человек. Такой возможностью воспользовались не только жители Березовского, но и других районов области. Их волновали вопросы улучшения жилищных условий, коммунального хозяйства, повышения эффективности работы предприятий и сельскохозяйственных организаций, получения земельного участка для ведения фермерского хозяйства. Все озвученные проблемы взяты на контроль.

По информации отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома, в прошлом году руководитель Брестской области во время прямых телефонных линий и личных приемов ответил на вопросы более 200 жителей региона. В нынешнем году такая практика будет продолжена.-0-