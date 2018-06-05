Соглашение между облисполкомом, нанимателями и профсоюзами поспособствует развитию региона - Неверов

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между облисполкомом, нанимателями и профсоюзами является дополнительным инструментом для дальнейшего развития не только отдельных организаций, но и области в целом. Об этом заявил сегодня на пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники пленума обсудили выполнение соглашения между Гомельским облисполкомом, областным союзом нанимателей и областным объединением профсоюзов на 2016-2018 годы, а также перспективы выработки документа на следующий период. Алексей Неверов подчеркнул, что устойчивое социально-экономическое развитие региона невозможно без вклада каждого работника. "Безусловно, это соглашение является дополнительным инструментом для дальнейшего развития не только отдельных организаций, но и области в целом, всех отраслей экономики и производства", - убежден профсоюзный лидер. В то же время, акцентировал внимание он, взаимная заинтересованность социальных партнеров способствует тому, что документ не только сохраняет, но и усиливает права и гарантии работников.

Как отметил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, обязательство обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения области является одним из основных блоков соглашения. И потому очень важно при составлении нового документа включить те направления, которые дадут конкретный результат.

На пленуме в числе приоритетных вопросов и задач профсоюзов Алексей Неверов назвал занятость людей, заработную плату, безопасность труда, сохранение социальной поддержки. Он подчеркнул, что важным инструментом эффективной профсоюзной работы является коллективный договор. "Сегодня на предприятиях и в организациях Гомельской области действуют почти 2,7 тыс. коллективных договоров, поддержку и социальные гарантии посредством которых получают более 510 тыс. человек. Охват коллективно-договорным регулированием трудовых отношений в экономике области составляет 96%", - сказал он. В то же время на начало года коллективные договоры не были заключены в 219 организациях региона.

Профсоюзный лидер подчеркнул важность работы по охране труда. "Это жизнь и здоровье людей. И если что-то случается на производстве, то в этом есть и наша вина: в том, что недосмотрели, не упредили, не проявили необходимую настойчивость и принципиальность", - убежден он. В течение прошлого года техинспекторы труда профсоюзов области осуществили общественный контроль более чем на 1 тыс. предприятий и организаций. "В результате были выявлены около 9 тыс. нарушений, выданы представления и рекомендации по их устранению. Запрещена эксплуатация почти 200 травмоопасных единиц оборудования", - констатировал Алексей Неверов.

"Авторитет профсоюзов, роль первичных профсоюзных организаций, совместная работа с нанимателями, органами исполнительной власти, работа идеологического актива, поиск в каждом случае своего решения - все это позволит нам достичь главную цель: сохранить социально-экономическую стабильность в трудовых коллективах", - добавил он.-0-