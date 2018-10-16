Соглашение о сотрудничестве Минска и Шанхая выведет партнерство на новый уровень - Цзян Пин

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание соглашения о сотрудничестве между Минском и Шанхаем очень важно для развития более тесных торговых контактов и осуществления конкретных проектов. Об этом заявил сегодня начальник Бюро советников Народного правительства Шанхая, советник Народного правительства Шанхая Цзян Пин на встрече в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Минск и Шанхай подпишут соглашение о сотрудничестве на I Международной китайской выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo) в Шанхае в ноябре этого года. "Это станет платформой для развития наших отношений во всех сферах, - выразил уверенность Цзян Пин. - Подписание соглашения для будущего углубления сотрудничества - важный шаг на уровне руководства городов. Это наша обязанность - выстроить взаимоотношения для достижения более конкретных целей и помочь нашим предприятиям найти хорошего торгового партнера".

Делегация из Бюро советников Народного правительства Шанхая находится с визитом в столице. Как отметил глава делегации, программа встреч связана с реализацией инициативы "Один пояс и один путь". "Хочу отметить работу парка "Великий камень". Это одна из важных точек на данном пути", - сказал Цзян Пин. Гости посетят Китайско-белорусский индустриальный парк с целью изучить как можно больше действующих там предприятий и проектов для дальнейшего продвижения партнерства.

"У нас сегодня работает много китайских компаний - в сфере электроники, автомобилестроения, легкой промышленности и т.д. Будем рады, если наша страна, в том числе и парк "Великий камень", станет площадкой, связующим звеном для развития торговли Китая со странами Европы", - отметил в свою очередь заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Стороны договорились в преддверии выставки в Шанхае обменяться деловыми контактами ответственных лиц по конкретным направлениям сотрудничества. На встрече в минской мэрии представители китайской стороны получили полный перечень инвестиционных предложений от белорусской столицы.

Первая выставка China International Import Expo пройдет с 5 по 10 ноября. Большую часть экспозиции Беларуси на выставке в Шанхае составят минские предприятия: МАЗ, МТЗ, "Минскхлебпром", "Коммунарка", "Минотель", отель "Европа", "Аква-Минск", "Белорусский спутник", информационно-туристский центр "Минск". Будут присутствовать и компании IT-сектора, представители ПВТ, СЭЗ "Минск", Минского городского технопарка.-0-