Сохраняя самобытность и красоту, Гомель продолжает движение вперед - Кириченко

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сохраняя свою самобытность и красоту, Гомель продолжает движение вперед. Об этом заявил сегодня, обращаясь к гостям Дня города, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На своем веку наш город пережил немало трагических событий. Но благодаря непреходящей любви гомельчан к своему родному городу он, как птица Феникс, из пепла всегда восставал", - сказал Петр Кириченко. Он обратил внимание, что современный Гомель с его развитой промышленностью и социальной инфраструктурой - результат работы не только современников, но и кропотливого труда предыдущих поколений гомельчан. "Это наши отцы, деды и прадеды создали, а мы продолжаем строить один из красивейших городов Беларуси. Сохраняя свою самобытность и красоту, Гомель продолжает движение вперед. Мы развиваем его экономику, инвестируем в социальную сферу и благоустройство, открываем новые объекты. Все это для комфортной жизни гомельчан и гостей города", - подчеркнул мэр.

Сегодня в Гомеле проходят сразу два праздника: 876-летие и масштабный танцевальный форум "Сожскi карагод". В фестивальные дни Гомель можно назвать хореографической столицей страны. Коллективы из России, Украины, Китая, Молдовы, Израиля, Азербайджана, Польши, Казахстана и Беларуси выступают на площадках во всех районах города. Зрелищно и зажигательно пройдет открытие турнира по спортивным бальным танцам "Золотая рысь". Начало одного из самых грациозных мероприятий намечено на 19.00 (стадион "Локомотив").

На полдня часть центральной, обычно оживленной, с интенсивным движением, улицы Советской стала пешеходной. Только сегодня здесь можно было увидеть прогуливающихся князей, оживших бронзовых скульптур, иностранных гостей и непосредственных малышей.

Многолюдно и на стадионе "Центральный", где свою "Нежность" дарила гомельчанам народная артистка Валерия. Певица искренне поздравила горожан с праздником. Звездная гостья призналась, что очень любит приезжать в Гомель.

С полудня народные гуляния с конкурсами, песнями, спортивными состязаниями и торговыми рядами развернулись в каждом районе Гомеля. К примеру, у Ледового дворца можно подкрепиться любимой городской едой на фуд-корте или спеть в караоке любимые песни любимому городу. С 20.00 до 22.00 звезды белорусской эстрады - группы "Милки", "Тяни-Толкай" и Лариса Грибалева - преподнесут музыкальные подарки. В Советском районе самые внимательные счастливчики могут получить приз, обнаружив свое фото на 20-метровом баннере, а мастера по преодолению дистанции по асфальту на лыжах сразятся в "молочном" биатлон-шоу. В Железнодорожном площадка по проспекту Космонавтов, 70 превратилась в "Медовое царство", здесь разместились и выставка ретро-техники, музыкальный салон. В новобелицкой зоне отдыха "Пруды" проходят показы осенней одежды, конкурс домашних питомцев, а умельцы делятся лайфхаками. Презентационные экспозиции предприятий района сложили единый "Городской вернисаж".

Завершит праздничный марафон в честь Дня города яркий фейерверк, залпы которого раздадутся на пяти площадках одновременно.-0-