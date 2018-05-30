Союзные парламентарии обсудят 1 июня в Гродно роль и возможности соцсетей в информпространстве

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Роль и возможности социальных сетей в информационном пространстве Союзного государства будут обсуждаться 1 июня в Гродно на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участникам заседания будет представлена информация о деятельности средств массовой информации Гродненской области по освещению интеграционных процессов, - отметили в пресс-службе. - Планируется рассмотрение предложений по проведению конкурса на лучшие работы по тематике союзного строительства в региональных СМИ. Также повесткой предусмотрено обсуждение роли и возможностей социальных сетей в информационном пространстве Союзного государства".

Во время визита в Гродненскую область запланированы встречи депутатов с руководством областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов, а также участие в мероприятиях XII Республиканского фестиваля национальных культур.

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Гродненского областного исполнительного комитета, руководители союзных и региональных СМИ.-0-