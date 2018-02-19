Союзные парламентарии обсудят в Витебске расширение культурного сотрудничества

19 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам пройдет сегодня в Витебске, сообщили БЕЛТА в управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Парламентского собрания.

Депутаты обсудят приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в формировании общего культурно-информационного пространства, изучат проблемы и перспективы деятельности по расширению белорусско-российского сотрудничества в области культуры, рассмотрят планы по разработке и реализации проектов, программ и мероприятий социально-культурной направленности в СГ.

В работе комиссии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры двух стран, Министерства образования и науки России, Министерства образования Беларуси, Витебского областного исполнительного комитета, руководители учреждений культуры и организаторы фестивальных мероприятий.

Участникам будет представлен опыт работы облисполкома по развитию межрегиональных культурных связей и контактов с регионами России. Депутаты встретятся с руководством области, побывают в музеях и иных учреждениях культуры. -0-