Сокровища звездного неба покажет в Ночь музеев Минский планетарий

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий в Ночь музеев 19 мая покажет сокровища звездного неба и зрелищные полнокупольные фильмы о тайнах Вселенной, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Зрители в этот день смогут увидеть сферические кинокартины "Как Месяц к Солнцу в гости ходил", "Два стеклышка", "Мышата и Луна", "Возвращение на Луну навсегда", "В глубины Вселенной", "Черные дыры", "Майя. Наблюдатели Вселенной".

Для гостей устроят экскурсию по звездному небу и предложат поучаствовать в программе "Разыскивается Планета".

Планетарий и Обсерватория хранят уникальные телескопы и проекционное оборудование для демонстрации звездного неба. Сердце звездного зала - аппарат планетарий фирмы CarlZeissZKP1 - до сих пор воссоздает реальную картину ночного неба. Старинный телескоп CarlZeiss 1950/130 - музейный экспонат, предмет гордости Обсерватории, находится в рабочем состоянии. В безоблачную погоду с его помощью можно понаблюдать за Солнцем, Луной, планетами, галактиками, звездными скоплениями.-0-