"Солнечная долина" соберет в Минске любителей зимних видов спорта

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске любителей зимних видов спорта соберет сегодня горнолыжный центр "Солнечная долина" на городской праздник "День снега", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Главным событием станут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду. Для зрителей будут организованы бесплатные мастер-классы и показательные выступления ведущих спортсменов страны. Развлекательная программа включает конкурсы и игры, анимацию, выступление творческих коллективов, состязания для детей и взрослых, катание на тюбингах, лошадях и ездовых собаках.

Центр заработал в столице в 2009 году в парке Курасовщина. К услугам отдыхающих несколько трасс. Для катания на горных лыжах и сноубордах есть два склона: большой спортивный и малый учебный. Длина первого - 225 м, второго - 125 м. Перепад высот составляет от 30 до 40 м. Для удобства лыжников и сноубордистов установлены бугельные подъемники. Мини-сноупарк на спортивном склоне подходит для любителей экстремального катания.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком, Белорусский лыжный союз и Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда.

Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта, праздник проводится более чем в 45 странах мира. -0-