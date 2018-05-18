Солнечные коллекторы установят на здании детского сада в Браславе

18 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На здании детского сада в Браславе установят солнечные коллекторы, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси" Центра экологических решений Дмитрий Буренкин.

Солнечные коллекторы позволят практически полностью закрыть потребности ясли-сада №1 в горячей воде, как минимум, в теплое время года. Это позволит с апреля по октябрь до 80% необходимой детскому саду воды нагревать при помощи солнца. Специалисты отмечают, что в хорошую солнечную погоду в Беларуси за сутки можно получить 10 кВт·ч энергии с 1 кв.м.

Коллекторы появятся именно в учреждении дошкольного образования потому, что оно загружено круглогодично - в отличие от школ, сад не делает перерывов на лето. В эту пору года получается извлечь максимальную пользу из оборудования - использовать солнце на 100%. Установка солнечных коллекторов для нагрева воды является отличным решением для тех учреждений, которые загружены посетителями сезонно, в основном летом.

"Для курортного Браслава это, например, базы отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря, агроусадьбы. Они могут взять себе на вооружение такое решение. Для Браславского района, который продвигает себя как туристический и первый климатически нейтральный регион, - это идеальный вариант. А для населения - хороший демонстрационный образец использования возобновляемой энергии на местном уровне", - подчеркнул Дмитрий Буренкин.

Осуществление такой идеи стало возможным благодаря реализации в регионе проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Он финансируется Европейским союзом и реализуется Браславским райисполкомом и Центром экологических решений.-0-