27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по автозвуку пройдут в Минске 28 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Белорусской лиги автозвука Андрей Семавин.

В этот день в столицу съедутся обладатели машин с нестандартными аудиосистемами из всех регионов Беларуси. "Участники посоревнуются в двух классах. В первом определится самое громкое авто, во втором будет оцениваться искусное управление аудиосистемой. На соревнование уже зарегистрировались около 30 участников", - сказал Андрей Семавин.

По его словам, на каждую машину установят датчик, который позволит сделать точный замер уровня звука. "Если в этот момент находится внутри авто, то может создаться впечатление, что вы стоите под сильным ветром. А с открытой дверцей машина способна озвучивать целую площадку", - добавил руководитель Белорусской лиги автозвука.

Это совместный проект Белорусской лиги автозвука и Белорусского республиканского союза молодежи. Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк отметил, что союз молодежи всегда поддерживает инициативных людей и выразил уверенность, что проект будет набирать популярность с каждым годом.

Соревнования по автозвуку пройдут на площадке, расположенной вблизи Минского станкостроительного завода "МЗОР". Вход свободный. Победителей ждут кубки, грамоты и приятные призы. Также предусмотрены игры и подарки для зрителей.-0-