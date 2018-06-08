Соревнования по велоспорту в честь Дня работников прокуратуры пройдут в "Раубичах"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по велосипедному спорту, приуроченные ко Дню работников прокуратуры, пройдут 9 июня в спорткомплексе "Раубичи", сообщили БЕЛТА в отделе информации Генпрокуратуры.

Состязания носят личный и командный характер. В них примут участие представители Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и города Минска, Научно-практического центра Генпрокуратуры.

Запланирована VIP-гонка, участниками которой станут генпрокурор и его заместители, прокуроры областей и города Минска, их заместители. Им предстоит преодолеть дистанцию в 2 км. Прокуроры также посоревнуются в индивидуальной гонке с раздельным стартом и в командной эстафете.

Судейская коллегия назначена ОО "Минская велосипедная федерация" и ГУ "Минский городской центр олимпийского резерва по велосипедным видам спорта". По итогам гонки пройдет церемония награждения победителей.

Болеть за участников будут семьи прокурорских работников из различных регионов республики. Для детей программой праздника предусмотрены развлекательные и спортивные мероприятия.

Организатором мероприятия выступила Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Минской велосипедной федерацией, Минским городским центром олимпийского резерва по велосипедным видам спорта, Федерацией профсоюзов Беларуси, предприятием "Белгосстрах", Белорусским физкультурно-спортивным обществом "Динамо", Национальным центром художественного творчества детей и молодежи. Соревнования проводятся для развития и популяризации велосипедного движения и спорта в стране, пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям спортом, укрепления командного духа.-0-