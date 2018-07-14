Соревнования санитарных дружин 20 июля соберут в Червене команды Минской области

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования санитарных дружин 20 июля соберут в Червене 23 команды Минской области, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Мероприятие пройдет на территории лесопарка "Загорье", их старт запланирован на 10.00. Соревнования призваны проверить готовность гражданских формирований медицинской службы гражданской обороны к чрезвычайным ситуациям различного характера.

Предусмотрено пять этапов. Сначала будет проверено табельное оснащение санитарных дружин, затем специалисты оценят работу команд в очагах комбинированного и химического поражения, инфекционного заболевания.

Участникам предстоит найти пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь, погрузить в транспорт, показать, как предполагается выявлять инфекционных больных, проводить их госпитализацию, санитарно-просветительскую работу среди населения, отбор проб объектов внешней среды, дезинфекцию.

Завершатся испытания теоретическим конкурсом. Дополнительно конкурсанты представят художественную самодеятельность. Также в программе показ аварийно-спасательной техники.-0-