Сотрудничество с регионами Беларуси является приоритетным для Брянской области - Оборотов

21 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудничество с регионами Беларуси является приоритетным для Брянской области (Россия). Об этом заявил сегодня на Форуме молодежи Брянской и Могилевской областей заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество Брянской области с Беларусью динамично развивается во всех направлениях. Наши добрососедские отношения укрепляются, отмечается положительная динамика в росте товарооборота, тесные связи налажены в сфере образования, науки и культуры, - отметил вице-губернатор Брянской области. - Особое внимание мы уделяем молодежной политике. Ведь именно молодым людям строить будущее Союзного государства, укреплять и развивать наши взаимоотношения на благо двух стран".

По мнению Владимира Оборотова, молодежный форум должен придать новый импульс сотрудничеству Брянской и Могилевской областей. "Мы бы хотели видеть больше активности взаимодействия в молодежном и студенческом обмене, совместной работе по студотрядовскому движению, в волонтерстве, реализации конкретных проектов в сфере науки и образования, а также развитии студенческого туризма", - высказал пожелание он.

В свою очередь председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский отметил, что взаимодействие Могилевской и Брянской областей выходит на качественно новый уровень, это касается и сотрудничества в молодежной сфере. "На мой взгляд, нынешняя молодежь должна приумножить узы братства и добрососедства между нашими народами", - считает губернатор.

Он высказал уверенность, что форум позволит выработать больше конкретных форм взаимодействия, будет содействовать развитию сотрудничества между молодежными организациями Могилевской и Брянской областей в различных направлениях, и пожелал его участникам плодотворной работы.

Молодежь презентовала созданные в регионах условия для самореализации, работа продолжилась в тематических секциях.-0-

Фото Олега Фойницкого