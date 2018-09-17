Сотрудник СК ведет у гомельских школьников факультатив по уголовному праву

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/ Сотрудник СК ведет у гомельских школьников факультативные занятия с уклоном на уголовное право, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Мария Кривоногова.

Классы юридической направленности, созданные под эгидой регионального управления Следственного комитета в СШ №44 и гимназии №56 Гомеля, влились в учебный процесс. "В начале сентября форму василькового цвета, специально разработанную для школьников по подобию обмундирования сотрудников СК, надели ученики 10-го и 11-го "Ю" классов гимназии №56 и десятиклассники СШ №44 Гомеля. Помимо освоения основной учебной программы ребята будут изучать основы права", - рассказала Мария Кривоногова. Сотрудники УСК по Гомельской области уже продумали план занятий в новом учебном году.

Так, в гимназии факультатив с уклоном на уголовное право и уголовный процесс будет проводить главный инспектор группы по обращениям граждан УСК Наталья Семенова. Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Беларуси являются настольными книгами следователей, основой основ в их повседневной работе. Однако преподаватель в погонах намерена дать гимназистам не только теорию, но и организовать практические занятия. Старшеклассникам расскажут и покажут, как проводятся первоначальные следственные действия, познакомят с работой подразделений ведомства, дадут возможность пообщаться со следователями.

Также в течение учебного года гимназисты из 11-го "Ю" класса смогут лично общаться с деканом юридического факультета Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Ириной Эсмантович. Кандидат исторических наук будет вести факультатив "Основы идеологии белорусского государства". Занятия по правовой тематике будут организованы и в СШ №44.

Два класса юридической направленности под патронажем управления СК по Гомельской области были открыты 1 сентября 2017 года. В 2018-м в гимназии набран еще один профильный класс.-0-

Фото УСК по Гомельской области