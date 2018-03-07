7 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ в Гродно на ретромашине поздравили автолюбительниц с 8 Марта, передает корреспондент БЕЛТА.

Ретроавтомобиль ГАИ "Жигули" в цветовом оформлении 1980-х годов дежурил сегодня на улицах Гродно. В центре внимания инспекторов была одна категория водителей: останавливались машины, за рулем которых были женщины.

"Женщин-водителей с каждым годом становится все больше. Это видно в потоке. Во времена, когда эти классические "Жигули" выезжали на настоящее дежурство, такие водители вызывали удивление, сегодня это уже привычно. Кстати, отметим, что женщины куда более дисциплинированные участники дорожного движения, реже мужчин попадают в сводки ГАИ, в число злостных нарушителей", - сказал начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.

Традиции поздравлять автолюбительниц с 8 Марта в Гродно уже несколько лет. Подарки вручаются дисциплинированным участницам дорожного движения, тем, у кого все в порядке с документами. Ни одна из более чем 40 остановленных автоледи сегодня не уехала без цветов. Помимо тюльпанов инспекторы вручали женщинам небольшие подарки.-0-