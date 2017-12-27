Сотрудники ИАЦ поздравили детей в Минском районном социально-педагогическом центре

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Информационно-аналитического центра поздравили детей в Минском районном социально-педагогическом центре, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Информационно-аналитический центр по традиции принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Сегодня работники ИАЦ навестили воспитанников Минского районного социально-педагогического центра в поселке Ждановичи. Для гостей дети подготовили сказочное представление, продемонстрировали свои театральные способности и таланты. С Новым годом и Рождеством ребят и педагогов поздравил директор ИАЦ Алексей Дербин. Обращаясь к воспитанникам центра, он пожелал им крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в учебе и исполнения заветных желаний.

Все дети получили новогодние подарки. В помощь социально-педагогическом центру были переданы учебные пособия, художественная литература, развивающие игры, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь. "Ни в одной стране мира нет такой заботы о детях, как у нас - в Беларуси. Тому яркое свидетельство - акция "Наши дети". Мы специально никого не приглашаем, никого не просим. К нам приходят от души, по зову сердца", - сказала руководитель центра Ирина Латыш.

Государственное учреждение образования "Минский районный социально-педагогический центр" работает с 2003 года. Центр предназначен для временного проживания (не более 6 месяцев) и социальной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет. Состоит из информационно-правовой службы и детского социального приюта (2 группы на 32 ребенка). В центре создана домашняя обстановка, где дети чувствуют заботу, внимание и опеку, получая все необходимое для полноценного развития.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится до 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-