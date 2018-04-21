Сотрудники Минэкономики благоустраивали территорию подшефного дома-интерната

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минэкономики во время республиканского субботника благоустраивали территорию подшефного дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Помощь учреждению коллектив министерства оказывает более восьми лет. В этот раз представители ведомства наводили порядок после зимы - убрали прошлогоднюю листву, очистили газоны, покрасили бордюры, а также устроили прогулку на свежем воздухе для воспитанников.

В работах приняли участие министр экономики Владимир Зиновский, заместители министра Дмитрий Матусевич и Павел Утюпин.

Также накануне трудовая акция состоялась по ул. Громова в Московском районе столицы.-0-

Фото Министерства экономики Республики Беларусь