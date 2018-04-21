Сотрудники Минобразования благоустроили территорию студенческого санатория под Минском

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства образования во время республиканского субботника благоустроили территорию студенческого санатория-профилактория Белорусского национального технического университета "Политехник". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Минобразования.

Здравница расположена на берегу Заславского водохранилища недалеко от Минска. Сотрудники министерства убирали старую листву и срезанные ветви, помогали монтировать новые деревянные беседки. Вместе с министерскими работниками трудились и студенты БНТУ. "Субботник - значимое событие для всех жителей страны, когда всех объединяет труд и желание творить добрые дела, - отметил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Эдуард Томильчик. - Сегодня на субботник массово вышли сотрудники сферы образования, а также учащиеся. Благодаря работе каждого наша Беларусь станет еще краше и прекраснее".

Как пояснили в пресс-центре, на протяжении года в "Политехнике" отдыхают и оздоравливаются студенты БНТУ. Здесь на территории 14 га расположены стадион, спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, бадминтона. Для оздоровления в учреждении проводятся различные медицинские процедуры, такие как фитотерапия, сухие углекислые ванны, магнито- и лазеротерапия, массаж и многое другое. Летом санаторий превратится в детский оздоровительный лагерь. На четыре смены сюда приедут школьники.-0-

Фото Министерства образования РБ