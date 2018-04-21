Сотрудники Минспорта помогли обустроить территорию училища олимпийского резерва

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства спорта и туризма во время республиканского субботника помогли обустроить территорию Республиканского училища олимпийского резерва (РГУОР), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Руководство и сотрудники министерства разделились на три группы. Одна из них трудилась в здании ведомства, вторая отправилась на улицу Солнечную, третья - в Республиканское государственное училище олимпийского резерва.

На озеленение территории училища, а также уборку мусора, побелку бордюров, покраску забора вышло руководство учебного заведения во главе с директором Александром Дубковским, преподаватели и, конечно, учащиеся. Они также наводили порядок в многопрофильном спортивном зале, строительство которого намечено завершить к лету. Планируется, что этот зал станет одной из тренировочных площадок во время II Европейских игр.

Вместе с ними работали сотрудники Минспорта. "Из стен Республиканского училища олимпийского резерва вышла целая плеяда именитых белорусских спортсменов, здесь обучается талантливая молодежь, и мы рады помочь в создании уюта и красоты на территории заведения", - отметил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

На субботник в РГУОР приехали также белорусские спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира, а ныне директор школы художественной гимнастики Александра Наркевич, борцы - бронзовый призер Олимпиады в Пекине, флагоносец белорусской команды на I Европейских играх Михаил Семенов, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Ибрагим Саидов, чемпион Европы Александр Гуштын и призер чемпионатов Европы Иван Янковский.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в субботник отправился на малую родину - в город Иваново, где работал по благоустройству велотрассы ВМХ "Виктория".-0-

Фото Министерства спорта и туризма.