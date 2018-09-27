Социальные объекты Минской области готовы к подаче тепла

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка объектов и теплоисточников Минской области к отопительному сезону почти завершена, в первую очередь паспорта готовности подписаны в учреждениях образования, здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщила начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Миноблисполкома Татьяна Музок сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 25 сентября в регионе было подписано 94% паспортов готовности потребителей и 94,2% - теплоисточников. На сегодняшний день цифра, конечно, уже другая. И к 1 октября, уверена, мы полностью будем с паспортами готовности", - сказала Татьяна Музок. По ее словам, уже 24 сентября объекты всех управлений (образования, здравоохранения, идеологической работы, культуры и по делам молодежи) имели допуск к работе в осенне-зимний период. Пять районов к этой дате получили паспорта готовности на 100% своих объектов - это Молодечненский, Березинский, Борисовский, Копыльский и Стародорожский районы.

Татьяна Музок напомнила, что тепло в дома придет, как всегда, при установлении в течение примерно 5 дней среднесуточной температуры наружного воздуха не более 10 градусов тепла. В первую очередь подключаются дошкольные учреждения, медицинские и социальные, затем жилой фонд и только после него административные и производственные здания и помещения.

Начальник областного управления Госпромнадзора МЧС Владимир Юркевич привел более оперативные данные: "По состоянию на 8.00 сегодня почти все районы имеют 100% подписанных заключений о готовности зарегистрированных в Госпромнадзоре теплоисточников, за исключением двух объектов - в Дзержинском и Молодечненском районах". При этом он пояснил, что причины срыва сроков носят организационный характер (не подготовлен персонал), и призвал субъекты хозяйствования к более ритмичной подготовке, а не в последний момент.

Тем не менее председатель исполкома Анатолий Исаченко высказал недовольство темпами работы как в части подписания паспортов готовности, так и в части обновления замены теплосетей, неэкономичных котлов (в частности, в Дзержинском, Молодечненском, Столбцовском и Червенском районах).

По словам Татьяны Музок, до конца этого года запланирована замена 172,7 км тепловых сетей, пока работы выполнены на 98,9 км. В числе причин замедления темпов работ она назвала срывы сроков подготовки в районах проектно-сметной документации, а также смену энергоисточников, повлекшую позднее закрепление за ними субъектов хозяйствования.

Для обслуживания котельных запасы топочного мазута созданы на 97,8%, дров - 122,5%, древесной щепы - 123,2%. По предприятиям ЖКХ топочный мазут заготовлен в объеме 1,9 тыс. т при плане 2,1 тыс. т. Обеспечение местными видами топлива энергоисточников ведется в соответствии с планом и наличием площадей и помещений для хранения МВТ. "Минская область справляется с заданием по доле МВТ, сегодня она составляет 24%. В этом году в регионе введены три энергоисточника на местных видах топлива общей мощностью 6 МВт. До конца 2018 нужно ввести на объектах ЖКХ еще два энергоисточника общей мощностью 7,7 МВт", - добавила Татьяна Музок.-0-