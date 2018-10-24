Социальный дом на 80 квартир построят с китайской поддержкой в Минске

24 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Минске с китайской поддержкой построят 80-квартирный социальный дом. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин сегодня на торжественной церемонии открытия в столице второго этапа строительства социального жилья с привлечением технико-экономической помощи китайского правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание на то, что проект возведения социального жилья рассчитан на три этапа, первый из которых уже завершен. Так, на первом этапе было построено 16 домов в различных областях Беларуси. Второй этап, старт которому был дан сегодня, предусматривает строительство 22 домов, один из которых, 80-квартирный, планируется сдать в эксплуатацию в июне будущего года в Минске. Третий этап предусматривает создание еще 20 домов в различных регионах страны.

Цуй Цимин

Жилой дом в Минске, относящийся к категории социального жилья, будет двухсекционным и десятиэтажным. В нем предусматриваются 41 двухкомнатная и 39 трехкомнатных квартир. Они будут уже с внутренней отделкой. Дом расположится в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева.

От китайской стороны для осуществления внешнего надзора и управления финансированием назначена управляющая проектом Центрально-южная инжиниринговая корпорация при Китайской электростроительной группе. Технико-экономическая помощь КНР включает в себя финансирование строительно-монтажных, пусконаладочных, внутренних и наружных отделочных работ, закупки, монтажа и наладки необходимого оборудования и материалов. Расходы, связанные с технико-экономическим обоснованием, проектной документацией, техническим надзором, подготовкой строительной площадки, и другие предусмотрены за счет белорусской стороны.

Посол подчеркнул, что по результатам проведенного тендера генеральной подрядной организацией определена Тяньцзиньская электростроительная компания Китайской энергостроительной групповой корпорации.-0-