"Социальный патруль" в Минске зимой оказал помощь почти 900 бездомным

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Социальный патруль" в Минске нынешней зимой оказал помощь почти 900 бездомным, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.

Самостоятельно за поддержкой в трудный период обратились более 420 человек, 475 лиц без определенного места жительства выявлены по результатам патрулирования улиц. Людям выдали теплую одежду и горячее питание, 47 из них потребовалось лечение. Десять человек вернулись в семью, 17 оказано содействие в восстановлении необходимых документов. Кроме того, свыше 160 граждан получили консультацию психолога, 49 - консультацию юриста. Работала специальная телефонная линия.

"Около 70-75% получивших помощь во время акции обращались за ней повторно. Для того чтобы мотивировать бездомных отказаться от алкоголя, найти работу, восстановить социальные связи, с ними беседовали психологи", - отметила Ирина Дудка.

Акция стартовала 1 декабря и завершилась в начале марта. Она проводится в столице ежегодно и направлена на поддержку лиц без определенного места жительства, снижение количества несчастных случаев (пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и отопительными приборами, обморожений и др.).

Рейды проводились ежедневно, в состав межведомственной группы входили сотрудники районных управлений внутренних дел и территориальных центров социального обслуживания населения, медики. В первую очередь обследовались неэксплуатируемые здания и строения, определенные под снос, теплотрассы, технические помещения многоквартирных домов - места, где устраивают временный приют асоциальные личности. Особое внимание уделялось профилактике опасных заболеваний у таких граждан.

Бездомным предлагалась возможность ночлега в государственном учреждении "Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства" по ул. Ваупшасова, 42. Временные пункты приема и помощи лицам без определенного места жительства были открыты в территориальных центрах социальной защиты населения, куда жители столицы могли приносить продукты и теплую одежду. В акции приняли участие более 50 волонтеров.-0-