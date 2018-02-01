1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальными услугами на основании договоров ренты в Минске пользуются 20 человек, сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на заседании Мингорисполкома, на котором утверждены планы мероприятий по реализации в 2018 году государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперимент по внедрению соцобслуживания, основанного на рентных отношениях, проводился в столице с 2011 по 2015 год. В настоящее время такая практика распространена на всю республику. "Это перспективная инновация в системе социального обслуживания, работа в этом направлении продолжается. Создана необходимая нормативно-правовая база, любой гражданин может получать социальные услуги на основании договора ренты", - отметила Жанна Романович.

Как сообщалось ранее, постановлением Совета Министров от 9 февраля 2017 года №112 "Об оказании социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания" установлен единый порядок заключения местными исполнительными и распорядительными органами договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов. Таким образом, договоры ренты могут заключаться во всех регионах республики, а не только в столице. Пожизненная рента позволяет обезопасить стариков от нечистых на руку людей, поскольку приобретателем жилья выступает государство, при этом получатели ренты обеспечиваются качественными социальными услугами.

Решения о заключении договоров ренты принимают местные исполнительные и распорядительные органы, исходя из экономической целесообразности - с учетом стоимости жилого помещения и возможности его последующего использования в соответствии с законодательством.

Договоры ренты заключаются с одинокими людьми, достигшими 70-летия и имеющими в собственности жилое помещение. Предусмотрено обеспечение гражданам содержания с иждивением: размер рентной выплаты - не менее 2 базовых величин ежемесячно (1 БВ в настоящее время равняется Br24,5). Соцуслуги предоставляются на безвозмездной основе в соответствии с утвержденными нормами и нормативами (за услуги, не предусмотренные перечнем бесплатных и общедоступных, получателю ренты придется платить, если он пожелает ими воспользоваться). При проживании в переданном под выплату ренты жилье соцуслуги оказывают на дому территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН); при проживании в стационарном учреждении - государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Договором предусматривается передача гражданами имеющегося у них в собственности жилого помещения (одноквартирного жилого дома, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме) местному исполкому.

У получателя ренты не должно быть медицинских противопоказаний для оказания соцуслуг ТЦСОН в форме соцобслуживания на дому и в домах-интернатах (отделениях) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов.-0-