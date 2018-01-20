Соцопрос перед выборами проводят в Центральном районе Минска

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социологический опрос "Запрос депутату" проводят в Центральном районе Минска, сообщили БЕЛТА в районной администрации.

В исследовании принимают участие 30 волонтеров БРСМ, планируется опросить около 400 человек в четырех избирательных участках Центрального района.

Опрос проводится совместно с Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета при поддержке молодежных инициатив в рамках проекта "Голосуем в Центральном!". Он позволит не только актуализировать вопросы избирательной кампании, но и получить обратную связь от жителей по волнующим их проблемам. Информация в дальнейшем будет передана избранным депутатам и заинтересованным службам района.

Гражданам предлагают ответить на два вопроса: "Знаете ли Вы, что в феврале 2018 года состоятся выборы депутатов в местные Советы депутатов?" и "Какие проблемы Вы считаете наиболее актуальными и требующими срочного решения в Центральном районе столицы?".

Волонтеры приступили к опросу 20 января. Исследование будет проводиться ежедневно до начала выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва.-0-