Совершенствование деятельности в реализации молодежной политики обсудят на семинаре в Гомельской области

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский семинар-практикум "Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь" пройдет 7-8 августа в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Семинар, который проводится в рамках выполнения поручений Президента, соберет представителей из Минска и всех областей страны.

Начнется мероприятие в Лоеве, где участники возложат цветы к стеле мемориального комплекса. Практические аспекты реализации молодежной политики представят учреждения, предприятия, организации Речицкого района. Так, при посещении фотоэлектрической станции РУП "ПО "Белоруснефть" участникам расскажут о роли молодежи в инновационной политике предприятия. О поддержке детской и молодежной инициативы при экологическом воспитании речь пойдет в Речицком эколого-культурном центре. Молодежное самоуправление в действии представят в районном лицее, а опытом реализации института наставничества поделятся в ОАО "Речицадрев". Также внимание будет уделено таким темам, как поддержка талантливой молодежи, решение ее социальных проблем через коллективный договор, воспитание подрастающих поколений через призму сохранения народных традиций и др.

Во второй день участники ознакомятся с республиканской выставкой, посвященной современным методам работы с молодежью в регионах Беларуси, на пленарном заседании обсудят совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики. По завершении семинара-практикума планируется принятие итогового документа.-0-