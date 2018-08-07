Совершенствование реализации молодежной политики обсудили в Речицком районе

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский семинар-практикум "Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь" проходит 7-8 августа в Гомельской области. Сегодня на практических площадках в Речицком районе участникам форума представили разнообразные формы и методы работы с детьми и молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками семинара, который проводится в рамках выполнения поручений Президента, стали представители Минска и всех областей страны. Спектр обсуждаемых сегодня тем довольно широк.

О роли молодежи в инновационной политике предприятия шла речь во время посещения участниками фотоэлектрической станции РУП "ПО "Белоруснефть". Мощность станции, которая занимает 115 га, составляет 55,2 МВт. Она включает почти 218 тыс. панелей. Заместитель генерального директора по строительству, общим вопросам и идеологической работе Андрей Котик подчеркнул: всю цепочку - от проектирования до процесса эксплуатации - прошли силами предприятия, в том числе с участием молодежи.

Как было отмечено, молодежь составляет почти 20% сотрудников предприятия. Молодые специалисты активно участвуют во всех сферах деятельности, включая научную и инновационную. Андрей Котик считает, что важная часть работы - участие молодежи в научных конференциях, в том числе международного уровня. На предприятии внедрена многоуровневая система подбора и развития персонала. Это и работа профильного класса, и проведение дней открытых дверей, и участие будущих сотрудников в международной студенческой секции SPE, которая объединяет профессионалов нефтегазовой отрасли со всего мира. Молодым специалистам перспективы карьерного роста, профессионального совершенствования помогают определять так называемые карьерные карты. Разработана и применяется на предприятии система мотивации и социальный пакет. Успешно работает совет молодых специалистов.

О своих формах и методах работы с подрастающим поколением по военно-патриотическому воспитанию рассказали в Речицкой районной гимназии. Здесь функционирует военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи "Скиф". В нем занимаются ребята не только из Речицкого, но и других районов области. "Это единственный в стране центр, который готовит ребят по столь разным направлениям, включающим воздушно-десантную, огневую, тактико-специальную подготовку, рукопашный бой, азы водолазной подготовки", - сказала директор гимназии Светлана Сурта. Руководит центом Владимир Габров. К слову, воспитанником центра является и самый юный парашютист Беларуси Тимофей Нисловский. В 8 лет он совершил прыжок в тандеме с высоты 2,9 тыс. м.

В гимназии создан и функционирует музей истории ВДВ и подразделений специального назначения имени В.Ф.Маргелова. Здесь собраны уникальные экспонаты из разных стран, при этом процесс пополнения фондов музея идет непрерывно. И работа центра, и музей получили высокую оценку участников республиканского форума.

На других практических площадках речь шла о поддержке талантливой молодежи, детской и молодежной инициативы, молодежном самоуправлении, институтах наставничества, воспитании подрастающих поколений через призму сохранения народных традиций. На интерактивных площадках свои спортивные, творческие, патриотические проекты представила молодежь Гомельского региона.

Участники семинара 8 августа ознакомятся с республиканской выставкой, посвященной современным методам работы с молодежью в регионах Беларуси, на пленарном заседании обсудят совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики. По завершении семинара-практикума планируется принятие итогового документа.-0-

Фото Сергея Холодилина