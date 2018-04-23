Современные формы сезонной торговли необходимо внедрять шире - Шорец

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные форматы сезонной торговли необходимо шире внедрять в Минске, заявил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Андрея Шорца, представленные в городе палатки по продаже прохладительных напитков, мороженого, овощей и фруктов не соответствуют столичному статусу. Он поручил городским службам изучить опыт других городов в этой сфере и внести предложения по развитию сети нестационарных торговых объектов, наладить взаимодействие с представителями частного бизнеса в этом вопросе.

Как отметила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в городе проводится последовательная работа по упорядочению функционирования объектов сезонной нестационарной торговли, совершенствованию их внешнего вида, условий организации торговли. В текущем году развернуто около полутора тысяч таких объектов, наиболее востребованными из которых остаются летние кафе, которые начинают свою работу в апреле с наступлением хороших погодных условий. Такая форма торговли позволяет увеличить количество мест в системе общественного питания, востребовано среди минчан и гостей столицы. В туристической зоне на территории Верхнего города в весенне-летний период откроется 20 летних кафе. Во время дней национальных культур их число значительно возрастет.

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