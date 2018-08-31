Создание концепции молодежной политики Союзного государства обсудят на форуме в Могилеве

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание концепции молодежной политики Союзного государства планируется обсудить на VI Молодежном форуме Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство", который пройдет в Могилеве 9-10 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

В Могилев приедут представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей - около 50 участников от Беларуси и России.

"Программа форума включает открытый диалог. Вместе с парламентариями, известными политиками, актерами, спортсменами мы обсудим вопросы, которые сегодня волнуют нашу молодежь, и то, что уже сделано в сфере молодежной политики", - сказал Дмитрий Воронюк. При этом он отметил, что сделано много, но необходимо придать этой работе системный характер. "Мы будем инициировать создание концепции молодежной политики Союзного государства. Мы должны четко видеть перспективу, как надо вместе работать через молодежные парламенты, студенческие отряды, через поддержку талантливой и одаренной молодежи. Это значит, основываясь на том, что есть, нам нужно развиваться дальше", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ. По его словам, надо активнее использовать возможности вариативного подхода в организации взаимодействия молодежи двух стран, делая упор на двусторонне межрегиональное сотрудничество, начиная от студенческих обменов и заканчивая подписанием контрактов для поддержки молодежного предпринимательства, открытием представительств белорусских компаний в самых дальних регионах, а не только в крупных городах. "Кроме того, в ближайшее время в Беларуси и России будут запущены молодежные бизнес-инкубаторы, что позволит молодым предпринимателям реализовывать совместные бизнес-проекты", - добавил Дмитрий Воронюк.

Во время форума будет работать молодежная выставочная экспозиция "Малая родина", где будут подведены предварительные итоги участия актива в работе по благоустройству городов и населенных пунктов, развернется фотоэкспозиция "Молодежь: будущее Беларуси и России" о деятельности лучших молодежных объединений двух стран, совместных проектах. Участники смогут посетить крупные предприятия Могилевской области. "На базе могилевской молочной компании "Бабушкина крынка" будет организована работа секции "Молодежный парламентаризм - форма гражданского общества", вторая секция "Участие молодежи в развитии современной инфраструктуры и создание общественных пространств" будет проведена на базе СПК "Колхоз Родина". Это два флагмана - крупнейший экспортер молока на территории Беларуси и один из передовых хозяйств страны. Ребята смогут ознакомиться с процессом работы молочной компании, с животноводческим комплексом колхоза, посетят механизаторский двор. В том числе предприятия поделятся опытом участия в жизни региона, благоустройства его территории", - рассказал Дмитрий Воронюк.-0-