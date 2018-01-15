Созидательный труд жителей Минской области позволяет региону динамично развиваться - Исаченко

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созидательный труд жителей Минской области позволяет центральному региону динамично развиваться. Об этом заявил сегодня председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на торжественном собрании по случаю 80-летия со дня образования Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 80 лет Минская область прошла непростой, но успешный путь. Ее ратный и трудовой подвиг оценен по достоинству: область дважды награждена орденом Ленина и два раза ей присуждалось Почетное государственное знамя Республики Беларусь, - подчеркнул Анатолий Исаченко. - Жителей Минщины всегда отличала любовь к родной земле. Благодаря их созидательному и добросовестному труду, умению достигать поставленных целей регион меняется из года в год, становится лучше, краше и динамично развивается".

Губернатор отметил, что Минская область является центральным регионом страны не только по географическому статусу, но и по тому влиянию, которое она оказывает на развитие государства. Так, область прочно удерживает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе. Здесь ведется целенаправленная работа по модернизации производства, внедрению новых технологий, современных машин и механизмов. Динамично развиваются промышленность, строительство и другие отрасли экономики.

"Наши товары покупают более чем в 130 государствах, а промышленные гиганты "Беларуськалий" и БелАЗ известны во всем мире, - заметил председатель облисполкома. - Позитивные перемены произошли в здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и спорте. Преображаются города и села, ведется строительство жилья, школ и детских дошкольных учреждений, больниц, клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов и дорог. Но главным богатством края всегда были и остаются люди. Здесь родились и творили мастера художественного слова, выдающиеся деятели культуры, ученые, конструкторы, космонавты".

Анатолий Исаченко тепло поздравил гостей с 80-летним юбилеем Минской области, выразив слова благодарности тем, кто внес свой вклад в общее дело ее развития на протяжении многих десятилетий.

На торжественном собрании сегодня присутствовали представители Администрации Президента Беларуси, правительства, парламента, духовенства, руководители ряда дипломатических миссий, общественных организаций, деятели науки и культуры, почетные граждане Минской области, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, передовики производства, зарубежные гости из Грузии и Молдовы.

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась передал Анатолию Исаченко Благодарность Президента Беларуси, объявленную труженикам Минской области за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования региона. Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук вручил Анатолию Исаченко почетную грамоту, которой по решению совета Палаты представителей награждена Минская область за большой вклад в развитие социальной и экономической политики Беларуси.

С юбилеем Минскую область также поздравил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Подарком центральному региону от белорусской столицы стал построенный в Логойском районе свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов.

На протяжении всего праздничного дня в адрес Миноблисполкома поступает множество поздравительных телеграмм и приветственных адресов, в том числе и из-за рубежа.

Официальные праздничные мероприятия к юбилею центрального региона продолжил концерт мастеров искусств во Дворце Республики. Сегодня здесь также развернулась выставка достижений народно-хозяйственного комплекса области, в том числе продукции промышленных предприятий.

Минская область была образована 15 января 1938 года. Решение было принято на первой сессии Верховного Совета СССР. Процесс административно-территориального устройства области был длительным и завершился в 1960-х, когда окончательно сформировались существующие ныне районы. Центральный регион является самым большим в стране по площади - 39,9 тыс. кв.км. Численность населения превышает 1,42 млн человек.-0-