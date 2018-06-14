Спартакиада органов госуправления Витебской области соберет около 500 участников

14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 500 участников соберет спартакиада органов госуправления Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

IV летняя спартакиада пройдет 16-17 июня в Лужесно на спортивных площадках Витебского кадетского училища. Всего в мероприятии примут участие 27 команд - со всех регионов области. Участникам предстоит продемонстрировать свою физическую форму, проявить смекалку и мастерство в таких видах спорта, как волейбол, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, городошный и гиревой спорт, многоповторный жим штанги. Также запланированы соревнования по футболу, волейболу, плаванию и шашкам. Каждый участник имеет право выступать не более чем в трех видах спорта программы, кроме перетягивания каната.

Победители состязаний будут определены в личном и командном зачетах. Церемония их награждения состоится 17 июня.-0-