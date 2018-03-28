Спасатели Брестской области на учениях в Пинске отработают алгоритм действий при паводке

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время комплексного учения, которое пройдет в Пинском районе 28-29 марта, отработают алгоритм действий при весеннем половодье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В первый день участники учения прибудут на водохранилище Погост. В зоне условного места происшествия будут организованы работы по ремонту гидроузла и повышению уровня защиты дамбы. Также специалисты ответственных служб Пинска и района на практике отработают алгоритм действий во время паводка. В частности, оповестят и проведут временное отселение жителей из "подтапливаемых деревень", доставят им продукты питания.

"Для проведения учения специально выбран Полесский регион. Здесь находится бассейн Припяти. В период половодья эти территории требуют особого внимания, поскольку являются потенциально подтопляемыми. У нас такими зонами являются Пинский, Лунинецкий и Столинский районы", - отметили в областном УМЧС.

Еще одним местом дислокации станет агрогородок Парохонск. Там участники учения отработают взаимодействие при сообщении о запахе газа в многоквартирном доме, обнаружении у магазина подозрительного предмета со знаком "осторожно радиация", а также нарушении электроснабжения в участковой больнице из-за повреждения ЛЭП.

Спасатели совместно с представителями других организаций и ведомств 29 марта выполнят первоочередные мероприятия гражданской обороны на территории Пинского района.-0-

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