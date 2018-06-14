Спасатели проведут учения в Летнем амфитеатре в Витебске

14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске спасатели проведут сегодня масштабные учения в Летнем амфитеатре, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Главная сценическая площадка "Славянского базара в Витебске" станет 16-м объектом, на котором спасатели будут отрабатывать навыки и способы применения пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Масштабные тактико-специальные учения будут направлены на отработку оперативности эвакуации людей из зрительного зала, поиска пострадавших в сценическом комплексе и арт-блоке. Работники МЧС организуют спасательные работы при помощи высотной техники и навесной переправы с использованием альпинистского снаряжения. В целях отработки навыков по локализации ситуаций с розливом легковоспламеняющейся жидкости и горением электропроводов в кабельном тоннеле амфитеатра в местах условного возгорания будет проведена пенная атака.

Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности гостей и жителей города во время главного летнего фестиваля Витебска, проводятся в Витебске с 21 мая и включают в себя подготовку спасателей, приведение в пожаробезопасное состояние фестивальных площадок и объектов проживания гостей, отработку оперативных планов тушения пожаров, планов эвакуации, проверку наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Всего до 29 июня планируется провести 23 занятия. Масштабные учения, помимо Летнего амфитеатра, запланированы в Национальном академическом драматическом театре имени Я.Коласа и туристско-гостиничном комплексе "Лучеса".

В этом году для гостей и участников международного форума подготовлены 16 объектов проживания и 36 объектов питания, будут работать 19 фестивальных площадок. В Летнем амфитеатре будут дежурить пять единиц пожарной аварийно-спасательной техники (автоцистерна, автомобиль быстрого реагирования, химической и радиационной защиты, медицинской службы), а также мобильный пункт управления и 7 пеших постов работников МЧС, укомплектованных первичными средствами пожаротушения.-0-