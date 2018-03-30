Спасатели провели учебную эвакуацию в торговом центре "Столица"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели учебную эвакуацию в минском торговом центре "Столица", передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенность объекта в том, что он находится под землей, но также можно отметить, что здесь достаточно часто отрабатывают эвакуацию. Администрация постоянно поддерживает уровень знаний у персонала. И в ТЦ есть пожарно-профилактическая часть МЧС", - рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Первый заместитель начальника Минского городского управления МЧС Виталий Суша проверил действия персонала в случае пожара. "Мы проверили порядок и правильность действий охраны торгового центра. Охранник - в числе первых сотрудников, которые должны обеспечить эвакуацию людей и ликвидацию возгорания. Можно отметить несогласованность действий руководства охраны и непосредственно исполнителя. Возможно, это связано с тем, что охранник работает недавно", - сказал спасатель.

Эвакуация, несмотря на небольшую заминку, прошла успешно. Персонал правильно выполнял свои обязанности, оперативно вывел из торгового центра посетителей и даже работников МЧС.

Также сегодня в ТЦ проходит профилактическое мероприятие от МЧС для детей и взрослых. "Работники продолжают проверять места с массовым пребыванием людей. Но мы не ограничиваемся надзорными функциями, ведь очень важно научить людей правильно действовать в различных нештатных ситуациях. Именно от правильности действий человека зависит не только его жизнь, но и жизни тех, кто рядом с ним. Поэтому работники на данных объектах проводят пропагандистские мероприятия. Здесь размещаются тематические площадки, которые включают в себя обучение правилам безопасной эвакуации, правилам пользования средствами пожаротушения, поведения в толпе. Есть игровая и обучающая площадки для родителей с детьми. Для детей информация подается в игровой форме - это позволяет им лучше запоминать", - рассказала начальник Республиканского центра пропаганды МЧС Елена Дмитрук. Она подчеркнула, что подобные мероприятия проводятся постоянно, и спасатели получают много положительных отзывов от людей.

В Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок - упреждение возможных негативных происшествий. Спасатели прежде всего обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки. Информацию о результатах проверок МЧС планирует разместить в открытом доступе.-0-

Фото Максима Гучека.