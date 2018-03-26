Спасатели в Минске провели учебную эвакуацию из ТЦ "Замок"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели учебную эвакуацию из торгового центра "Замок" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

В задачи сотрудников МЧС входила проверка соблюдения правил пожарной безопасности персоналом объекта. Отрабатывался алгоритм действий в случае возникновения внештатной ситуации. Спасатели также проверили, как срабатывает система пожарной автоматики. Без предупреждения посетителей центра была проведена учебная эвакуация. "Все граждане покинули торговый центр. Мы убедились в том, что большинство граждан сознательно к этому относятся. В целом все прошло без заминок. Эвакуация прошла достаточно быстро", - сказала Ольга Мельченко.

Такого рода мероприятия будут проходить до конца недели. Столичные спасатели проверят все торговые центры.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех торговых центров в Беларуси. Информация о результатах проверок будет размещаться на сайте МЧС.

Накануне в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. Он унес жизни более 60 человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где было несколько кинозалов и детские игровые зоны. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.-0-