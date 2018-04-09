Спектр технологий для проведения ямочного ремонта дорог определен в Гомельской области

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спектр наиболее эффективных технологий для проведения ямочного ремонта дорог Гомельской области определили сегодня участники регионального семинара, посвященного современным технологиям выполнения ямочного ремонта покрытий автомобильных дорог и улиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Семинар, участниками которого стали руководители и специалисты дорожных служб, ЖКХ, состоялся по инициативе губернатора Владимира Дворника. Открывая мероприятие, заместитель председателя облисполкома Владимир Горбачев отметил, что вопросы своевременного устранения ямочности на автомобильных дорогах как республиканского значения, так и местных, а также на улицах населенных пунктов находятся постоянно в центре внимания. Он подчеркнул, что в этом году сроки проведения работ откорректировали погодные условия, поэтому важно определить наиболее эффективные технологии, выработать максимально результативные подходы для устранения ямочности.

Как рассказал в беседе с журналистами генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов, в зоне ответственности предприятия 2,3 тыс. км дорог республиканского значения на территории области. "К эксплуатации в летнее время мы должны подготовить дороги к концу апреля. Зима была затяжная, сроки сжатые, поэтому весь спектр технологий, все имеющиеся ресурсы задействованы для решения этой задачи", - отметил Игорь Матвецов.

Что касается ямочного ремонта сети местных дорог, то работы в данном направлении также уже идут. По словам генерального директора "Гомельоблдорстроя" Игоря Кравченко, на балансе предприятия более 6 тыс. км асфальтных дорог. "В целом за апрель мы планируем завершить работу по всем основным направлениям. Так, порядка 40 тыс. т асфальтобетона будет уложено на местной сети дорог, чтобы привести их в надлежащее состояние для весенне-летней эксплуатации", - сказал Игорь Кравченко. Кроме того, по его словам, на 350 км автомобильных дорог будет проведен текущий и капитальный ремонт.

Во время практической части участники семинара на одном из участков в Новобелицком районе Гомеля смогли ознакомиться с различными технологиями, применяемыми при ямочном ремонте, а также техническим арсеналом, которым обладают дорожные службы региона.-0-