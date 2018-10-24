Специалисты из шести стран обсудят в Гомеле современные подходы к продвижению здоровья

24 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Современные подходы к продвижению здоровья" пройдет 25-26 октября в Гомельском государственном медицинском университете, сообщили БЕЛТА в вузе.

Участниками форума станут представители сферы здравоохранения, специалисты различных медицинских профилей, учреждений медобразования из шести стран - Беларуси, России, Польши, Японии, Италии, Испании.

Программа включает заседания, во время которых будут изучать опыт организации медпомощи по принципу врача общей практики, борьбы с неинфекционными заболеваниями, использования цифровых технологий. Также запланировано проведение круглого стола по теме "Комплаентность: врачи, пациенты, масс-медиа. Шаги навстречу". А во время панельной дискуссии специалисты обратятся к теме распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, рассмотрят современные подходы к продвижению здоровья.

По итогам будет издан электронный сборник докладов и материалов.

Среди основных целей конференции - обмен опытом специалистов, работающих над решением стратегических задач по укреплению общественного здоровья, формированию принципов здорового образа жизни, повышению качества жизни, в том числе и пациентов, страдающих различными заболеваниями.

Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Беларуси, Гомельский государственный медицинский университет.-0-